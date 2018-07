Auch wenn es in erster Linie eine Marketing-Reise sei, gebe es für ihn während des Aufenthaltes in den Staaten "auch sportlich einiges herauszufiltern". Die Testspiele gegen Juventus Turin an diesem Mittwochabend (Ortszeit) in Philadelphia und am Samstag (Ortszeit) in Miami gegen Manchester City werde man ernsthaft angehen, kündigte Kovac an. Die Ergebnisse spielten für ihn aber "keine so große Rolle". Er will vor allem Trainingsinhalte umgesetzt sehen.