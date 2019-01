Father Brown, Tatort, ... Krimi-Tipps am Freitag

22:00 Uhr, Sat.1 Gold, Der Bulle von Tölz: Tod am Hahnenkamm

Missmutig begleitet Benno Berghammer (Ottfried Fischer) seine Mutter Resi (Ruth Drexel) auf eine Reise in den Nobelskiort Kitzbühel, wo sich anlässlich des berühmten Hahnenkamm-Rennens jede Menge Prominente ein Stelldichein geben. Im Gegensatz zu ihrem Sohn findet Resi schnell Anschluss und freundet sich mit dem Hofrat a. D. Rudolf Matuschek (Karl Merkatz) an. Bennos Laune hebt sich erst, als er in einer Disco die amtierende Miss Austria Marina (Elisabeth Lanz) kennenlernt und mit ihr die Nacht durchtanzt. Als Marina am nächsten Morgen ermordet aufgefunden wird, gerät Benno in Verdacht.