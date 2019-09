Tettau - Durch zwei fatale Fehler beim Kochen hat ein 24-Jähriger im Landkreis Kronach seine Küche in Brand gesetzt. Zunächst vergaß der junge Mann die Pfanne mit Fett auf dem eingeschalteten Herd. Wegen der Hitze habe sich das Fett entzündet und die Küchenzeile in Brand gesetzt, berichtete die Polizei am Sonntag. Als der 24-Jährige das Feuer bemerkte, wollte er den Fettbrand mit Wasser löschen, wodurch die Flammen noch größer wurden.