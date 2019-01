Bierofka: Spieler durch Fan-Unterstützung hochmotiviert

Was die Löwen-Fans eint, sind die Leidensfähigkeit und der Wille, in schweren Zeiten zusammenzustehen. "Was bei uns in einem Jahr passiert, das passiert woanders in drei, fünf oder zehn Jahren. Bei uns ist immer was los. Aber wenn man einmal den Virus 'Sechzig' hat, dann kommt man nicht mehr davon weg", erzählt ein Anhänger.