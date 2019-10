Fast zehn Jahre auf dem Buckel App feiert Jubiläum: Darum ist Instagram heute so beliebt wie nie

Was macht Instagram interessant?

Doch was genau macht Instagram so beliebt? Für viele Jugendliche ist der Dienst "ein Versuch, eine rundum kontrollierbare Traumwelt zu installieren, in der alles perfekt ist und sie selbst unangreifbar sind", heißt es in einer aktuellen Studie mit dem Titel "Jugend ungeschminkt" im Auftrag des Industrieverbands Körperpflege und Waschmittel. Alles solle "#beautiful und #inspiring sein. Das böse Weltgeschehen soll draußen bleiben." Über 74 Prozent der mehr als 3.000 Befragten zwischen 14 und 22 Jahren checken bis zu 20 Mal täglich ihren Feed. 35 Prozent der Schüler sollen selbst während der Schulzeit online sein.