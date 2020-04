Starnberg - Am S-Bahnhof Starnberg kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Zwischenfall: Ein 49-jähriger in Belgien geborener Deutscher ohne festen Wohnsitz wehrte sich dagegen, seinen Schlafplatz in der S-Bahn an der Endhaltestelle in Starnberg aufzugeben. Die Polizei machte einen Alkoholtest – das Ergebnis: fast vier Promille.