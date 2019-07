Auch Grenzkontrollen sorgen für Staus

Mit viel Verkehr rechnet der Verkehrsclub vor allem auf den Weg in den Süden. Auch auf den Autobahnen in Österreich, Kroatien, Frankreich, Italien und der Schweiz kann es zu Staus kommen. Bei der Fahrt zurück in die Heimat müssen sich Autofahrer an der Grenze zu Deutschland auf lange Wartezeiten bei den Einreisekontrollen einstellen.