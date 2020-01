Fast ohnmächtig vor Hunger Taylor Swift spricht erstmals offen über Essstörungen

Countrystar Taylor Swift (30, "Shake It Off") ist endlich mit ihrer Figur zufrieden: Sie habe sich daran gewöhnt, mit Kleidergröße 34 statt 30 klar zu kommen, erzählt die Sängerin laut "Sky News" in dem Film "Miss Americana". Die Doku über den Aufstieg des Popstars startet am 31. Januar auf Netflix. Darin spricht Swift ungewohnt offen über ihre Essstörungen.