Isarvorstadt - Das dürfte mindestens für Münchens Nachtschwärmer ein Verlust sein: Die McDonald's-Filiale am Isartor, die stets bis spät in die Nacht Anlaufstelle für Heißhungrige war, ist geschlossen. Der Anblick ist recht trostlos, der Laden an der Zweibrückenstraße ist leer, die Leuchtreklame bereits abmontiert. Der McDonald's-Schriftzug ist trotzdem noch zu erkennen.