Der Angeklagte bestritt vor Gericht ebenfalls den Vorwurf des Versicherungsbetrugs. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen Einbruch in sein Fitnessstudio sowie in sein Privathaus vorgetäuscht zu haben. Einen anderen Strafvorwurf räumte er dagegen ein: Er gab zu, dass er bereits einer anderen Ex-Freundin auf unzulässige Weise nachgestellt habe - per Stalking.