Einer Streife der Verkehrspolizei Freising war der 43-Jährige zunächst auf der A92 in Richtung München mit seiner äußerst instabilen Fahrweise aufgefallen, ehe er am Neufahrer Kreuz auf die A9 in Richtung München abbog und schließlich am Parkplatz Brunngras angehalten bzw. überprüft wurde.