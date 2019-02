Sgraffito ist eine alte Putztechnik

Sgraffito ist eine alte Putztechnik, die insbesondere in den 50er Jahren beliebt war. "Auch der Beck am Rathauseck ist dafür ein Beispiel", so Andreas Hild. Die Idee zu dieser speziellen Fassade kam Markus Wienchol von der Nymphenburg Immobilien AG. Er fand im Stadtarchiv Zeichnungen der ehemaligen Fassade des Hauses an dieser Stelle, die aus dem aus dem 19. Jahrhundert stammten und ging damit zu Architekt Andreas Heil. Der wiederum entwickelte die Idee, diese alte Fassade in einem Sgraffito umzusetzen.