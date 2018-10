München - Wer den Grand Palais in Paris betritt, bleibt überrascht stehen, reißt Mund und Augen auf. Ahs und Ohs von allen Seiten.

Ja, Meer geht wirklich nicht – als das Meer nach Paris zu bringen. Und genau das hat Karl Lagerfeld (gemunkelte 85), dieser Kult-Designer, der selbst zur Marke geworden ist, mal eben geschafft.

Für seine Chanel-Show auf der Fashion Week hat er das Gebäude tatsächlich in einen paradiesischen Strand verwandelt – mit weißem Sand und echtem Wasser, das in seichten Wellen ans Ufer schlägt.

Von den Sitzreihen wandert der Blick der Promis (Oberbadenixe Pamela Anderson, Sängerin Vanessa Paradis und Musiker Pharrell Williams) hinaus aufs Meer und auf kleine Strohhütten. Die Models, die die neue Frühjahr-Sommer-Kollektion präsentieren (die Logo-mania bleibt!) laufen barfuß auf dem Beachwalk.