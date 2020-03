Fashion Week in Paris Front Row in Paris: Der Frühling erwacht in Beige und Karo

Gedeckte Farben dominieren die Front Row

Nach einem milden Winter scheint uns ein strenger Frühling zu erwarten - zumindest was die Mode anbelangt. Zwar zeigen die Modehäuser Armani, Dior und Gaultier auf der Pariser Fashion Week die Herbst-Winter-Trends für die kommende Saison. Doch sind die Auftritte der Stars in der Front Row stets untrüglicher Wegweiser, was uns für den Frühling erwartet.