Immer schick und top gestylt – so kennt man Michelle Hunziker. Jetzt ist die stilsichere Moderatorin selbst unter die Modemacher gegangen und hat eine eigene Bademoden-Kollektion für Aldi Süd herausgebracht. Bei einer großen Fashion-Show in München wurden die neuen Must Haves für den Sommer präsentiert – und viele Promis folgten der Einladung ins Haus der Kunst.