Fashion-Shooting Angelina Heger zeigt stolz ihren Babybauch

Diese Werte will sie ihrem Sohn mitgeben

Die neue Lascana-Kampagne entstand anlässlich des Weltfrauentags am 8. März. Ein Datum, das auch für Heger eine "große Bedeutung" hat. "Da er in Erinnerung ruft, dass wir als Frauen Selbstbewusstsein und Stärke zeigen dürfen". Werte, die sie auch ihrem Sohn später mitgeben will. "Wir werden ihm nichts vorgeben in seinem Leben, sondern ihn immer auf seinem Weg begleiten und eventuell mögliche Wege aufzeigen, die er gehen kann. Jedoch soll er am Ende des Tages ganz allein entscheiden. Ich denke nur so ist es möglich, Selbstbewusstsein und ein Vertrauen in sich selbst zu entwickeln."