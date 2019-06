Fashion Icon Award Große Ehre für Mode-Ikone Naomi Campbell

Naomi Campbell (49) wird für ihren Beitrag zur Modebranche am 2. Dezember mit dem Fashion Icon Award ausgezeichnet. Das wurde auf einer Veranstaltung der BFC Fashion Awards im Ritz Hotel in London verkündet. Auf dem Event zeigte sich das britische Supermodel in einem weißen T-Shirt mit dem Logo der gemeinnützigen Organisation "Fashion for Relief". Dazu kombinierte Campbell einen gemusterten und plissierten Midirock in Pastellfarben.