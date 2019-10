Fashion Concept:mit Erfahrung zum Erfolg Junges Modeunternehmen auf Erfolgskurs - Chance für Anleger

Erfolgsfaktor Erfahrung: Fashion Concept GmbH

Auch wenn das Unternehmen erst 2016 gegründet wurde, brachte CEO Oguzhan Dertli ausreichend Erfahrung in die Fashion Concept GmbH ein, um sofort auf Erfolgskurs zu steuern. Seine Expertise im internationalen Textilhandel und -vertrieb hat Dertli u.a. als Anteilseigner der Goldtex A.S. sowie als Manager der Schweizer Luxury Trade GmbH erworben. Dieses umfassende Branchen-Knowhow bringt Oguzhan Dertli kontinuierlich in die Fashion Concept GmbH ein. Der Erfolg gibt ihm Recht: Umsatzverdopplung in drei Geschäftsjahren hintereinander.