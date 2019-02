Weisse Feste in der Max-Emanuel-Brauerei

Zu den berühmten Weissen Festen (ehemals Schwabinger Künstlerfasching) im Gasthaus Max Emanuel Brauerei muss man weiß gekleidet erscheinen. An fünf Wochenenden wird das Haus in weißen Stoff gehüllt und in Schwarzlicht eingetaucht. Verschiedene DJs legen auf zwei Tanzflächen auf. Ab 1. Februar 2019 an jedem Freitag und Samstag - sowie am 4. März 2019 und zum Abschluss - dann ist der Dresscode schwarz - am Faschingsdienstag, 5. März 2019. Beginn 20 Uhr, Eintritt 20 Euro.

Mehr Infos: www.max-emanuel-brauerei.de