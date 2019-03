"Die Mädchen haben sich ausgezogen"

Der 69-jährige Stammgast kennt die allerersten Feiern. "Um zwölf Uhr haben sich die Mädchen ausgezogen und dann wurden sie weiß angemalt", erzählt er. Die Hippie-Zeit eben. Rebellion und Exzess. Da sei ganz viel "Nachholbedarf" dagewesen. "Das war eine andere Zeit damals! Da wurde getanzt, da wurde gesoffen . . .", ergänzt Chefin Mittermeier.

Sie würde lügen, wenn das heute anders wäre. Aber längst nicht mehr so exzessiv. Ausgezogen wird niemand mehr, angemalt in der Regel auch nicht. Insgesamt sind weniger Studenten da als früher, das Publikum wächst eben mit. Gefeiert wird aber immer noch, heuer seit dem 1. Februar. 13 Weiße Feste gibt es in diesem Jahr insgesamt, zwei pro Woche plus Sonderveranstaltungen, zum Beispiel am vergangenen Donnerstag an Weiberfasching.

Alle feiern an allen Tagen unter demselben Motto – und doch ist jede Feier unterschiedlich. Im vergangenen Jahr, erinnert sich Mittermeier, habe sie eine Tänzerin bestellt – zum Vergnügen der Männer. "Dann waren alle Frauen beleidigt", lacht die Chefin.

Der Fasching ist anders als sonst

Ein DJ gibt den Ton an, "aber nicht diese gewöhnliche Faschingsmusik, die am Marienplatz läuft!", sagt Mittermeier. Überhaupt ist hier vieles anders als auf den großen Faschingsveranstaltungen. Tatsächlich erinnern die tanzbare Popmusik, die Neonlichter, die Longdrinks eher an eine Partynacht in einem Münchner Club als an närrisches Treiben. Münchnerischer. Spontaner. Kreativer.

Früher sei das noch extremer gewesen, erzählen die Stammgäste. Die Studenten seien schon sehr kreativ gewesen. Auch heute erinnert noch vieles an einen Kostümball. Der Saal sieht jedes Jahr ein bisserl anders aus, dafür sorgt Celile Mittermeier. Die Bilder aus den ganz frühen Jahren, die in Schwarz-Weiß auf Leintücher gedruckt wurden, bleiben. Heuer überzieht ein weißes Tuch die komplette Saaldecke.

An einem Tag aber ist dann traditionell doch alles anders. Alle Gäste erscheinen in Schwarz, das Personal trägt Weiß. "Der letzte Tag ist Trauertag", sagt Mittermeier. Schwarzes Fest genannt. Die Partylaunigen, die Stammgäste verabschieden sich. Freilich nur bis zum nächsten Jahr. Und zur nächsten Eskalation.

