München farbig: Ein Zeit-Dokument

Echte Zeitdokumente finden sich hier auf dieser Seite: Häuser, die längst abgerissen sind. Skurrile Dinge wie knallgelbe Telefonzellen, blutrote Feuermelder am Straßenrand, legendäre Leuchtreklame am Stachus-Rondell oder längst vergangene Läden, die sogar Häusernamen prägten. Der Münchner Sammler Sebastian Winkler hat sie per Internet ausfindig gemacht, aufgekauft und zusammen mit dem Münchner Verleger Franz Schiermeier daraus einen Schmöker mit echten und genau erklärten Zeit-Dokumenten gemacht.