Fans zeigen sich überrascht Wird die Playstation 5 riesig?

Auf dem Bild in einer Fabrik hält ein Mitarbeiter die Konsole in der Hand, die fast so groß erscheint wie sein kompletter Oberkörper. Zunächst hielten eigentlich alle Interessenten das Bild für ein Fake, doch wie mittlerweile von einem glaubwürdigen Account beim Tech-Blog Resetera bestätigt wurde, soll es sich bei dem Mann auf dem Foto um den Leiter der Playstation-Hardwaretechnik handeln, wie er die erste je produzierte Playstation 5 in Händen hält.