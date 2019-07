Fans zeigen sich enttäuscht Bryan Cranston und Aaron Paul: Agavenschnaps statt "Breaking Bad"-Film

Was für eine Enttäuschung für die Fans: Bryan Cranston (63, "Malcolm mittendrin") und Aaron Paul (39, "Need for Speed") haben vorerst doch kein gemeinsames Film-Comeback. Statt eines gemeinsamen Auftritts der beiden "Breaking Bad"-Stars in der angekündigten Spielfilm-Fortsetzung zur Kult-Serie, bringen die beiden Emmy-Preisträger nun einen gemeinsamen Agavenschnaps heraus.