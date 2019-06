Kaum ein Comedian in Deutschland ist aktuell so erfolgreich wie Carolin Kebekus. Sie hat mit "Pussy Terror TV" eine eigene TV-Sendung, ist ein begehrter Gast in Unterhaltungssendungen und viele Shows ihrer Tour "Pussynation" sind ausverkauft. Einige Fans, die keine Tickets für einen Auftritt der 39-Jährigen ergattern konnten, versuchen ihr Glück auf dem Schwarzmarkt und bei unseriösen Anbietern. Auf Instagram warnt die 39-Jährige aber vor völlig überhöhten Preisen.