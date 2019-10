Bei der Stadt, der das Stadion gehört, heißt es auf AZ-Nachfrage, das Problem sei "bekannt". Man befinde sich dazu im "Austausch mit dem Verein". Die Zahl der Ordner sei dem "höheren Besucheraufkommen angepasst", betont eine Sprecherin des zuständigen Sportreferats. Und dass nicht immer alle Tore geöffnet werden? "Die optimale Zahl an Eingangstoren ist geöffnet", sagte sie. Der wichtigste Beitrag für einen sicheren und raschen Einlass sei "ein frühzeitiges Eintreffen der Fans am Stadion, das zu einer Entspannung der Situation beitragen würde". Hierzu wolle man künftig "noch mehr aufrufen" – und auch dazu, dass Fans trotz Hitze oder Regen schon früher hinein gehen in die – unüberdachte – Westkurve.