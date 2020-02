Fans und Feinde wundern sich "Pocher vs. Wendler": Dreistes Schmierentheater oder genialer PR-Coup?

Vor allem Pocher weht seither ein strenger Twitter-Wind um die Ohren. Klar, die Wendler-Anhänger mögen ihn noch immer nicht und seine eigenen Fans fühlen sich hintergangen, dass er letztendlich doch gemeinsame Sache mit dem "Feind" macht. Das sah bei einer anderen Reizfigur noch ganz anders aus...

Alle auf den Kleinen

2013 battelte sich Oliver Pocher in der Sendung "Alle auf den Kleinen" mit Ex-Tennisspieler Boris Becker (52). Vorausgegangen waren Sticheleien, Beschimpfungen und Seitenhiebe. Zwar startete sie Pocher, schnell wurde daraus aber ein Wimbledon-würdiger Schlagabtausch. Aus der Welt war der Streit nach der Show nicht, im Gegenteil. Erst am 1. Dezember 2019 erwirkte Becker eine einstweilige Verfügung gegen Pocher. Ob es dringend notwendig war, sich zwischenzeitlich in einer TV-Show gegenüberzustehen, darf bezweifelt werden.

Pocher, der Wohltäter

Als wolle er nun beweisen, dass auch beim Wendler wirklich Feuer drin ist, schob Pocher via Twitter noch einmal nach und schrieb: "Ich versuche nur seine Steuerschulden, im Interesse der Öffentlichkeit, zu minimieren! Also ich mache das für UNS!" Es stimmt. Bislang zoffte sich Pocher vornehmlich mit Leuten, die sich, vorsichtig ausgedrückt, dem Vernehmen nach in finanzieller Schieflage befinden sollen. So gesehen darf sich der Komiker wirklich als Wohltäter wähnen.