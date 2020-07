Fans sorgen sich um den Star Kanye West: Wollte ihn Ehefrau Kim Kardashian "wegsperren"?

Kim Kardashian West (39, "Keeping Up with the Kardashians") soll angeblich mit allen Mitteln gegen die Präsidentschaftskandidatur ihres Ehemannes Kanye West (43, "Stronger") kämpfen. Der Rapper verschickte am Montagabend (20. Juli) Medienberichten zufolge mehrere Tweets, in denen er behauptete, seine Ehefrau habe versucht, ihn nach seinem Wahlkampfauftritt in South Carolina "wegsperren" zu lassen. Auf der Bühne in Charleston hatte West unter Tränen offenbart, vor der Geburt seiner Tochter North (7) über Abtreibung nachgedacht zu haben.