Fans sind jetzt schon enttäuscht "Game of Thrones": Wurde das große Finale bereits als Text geleakt?

Es ist das am meisten herbeigesehnte TV-Event des Jahres: Am kommenden Sonntag geht das Finale von "Game of Thrones" endlich über den Äther. Doch viele Fans sind jetzt schon vom Ausgang der Serie enttäuscht. Denn: Offenbar ist die letzte Folge bereits als Text-Version im Netz gelandet. Das berichtet unter anderem das US-Branchen-Portal "Deadline".