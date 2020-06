Das deutsche Recht in diesem Fall aber etwas komplizierter. Zwar ist Sex mit einer Person zwischen 14 und 16 Jahren nicht in jedem Fall strafbar, allerdings hängt das von den Umständen ab. Ist die andere Person beispielsweise über 21, haben gesetzliche Vertreter laut § 182 StGB die Möglichkeit, Anzeige zu erstatten. In diesem Fall muss eine "fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung" festgestellt werden.