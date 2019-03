Fans sind enttäuscht "Kreative Schaffenspause": Vanessa Mai verschiebt ihre Tour

Schlagerstar Vanessa Mai (26, "Ich sterb für dich") wird im Herbst doch nicht auf große Arena-Tour gehen. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, verschiebt sie ihre bereits für 2019 angekündigte Tournee. Hintergrund sei "ein noch andauernder kreativer Schaffensprozess". Sie befinde sich demnach gerade im Studio, um an neuen Songs zu arbeiten. "Das Beste liegt vor uns!", erklärte Mai in einem Statement an ihre Fans. "Ich will dem Bekannten, neue aufregende Eindrücke hinzufügen und euch alle auf diese Reise mitnehmen."