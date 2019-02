Fans schütteln den Kopf Khloé Kardashian: Mit diesen Krallen wickelt sie ihr Baby?

Mal schwarz, mal weiß, mal feuerrot: Khloé Kardashian (34, "Keeping Up With the Kardashians") setzt ihre Fingernägel gerne in Szene. Dass ihre Maniküre jedoch nicht bei allen Betrachtern Gefallen findet, beweist eines ihrer jüngsten Instagram-Bilder. Wie schon viele Male zuvor postete die Reality-TV-Darstellerin am gestrigen Sonntag einen Schnappschuss ihres neuen Nagel-Designs: Zentimeter lange, immer spitzer werdende Krallen in einem matten Rotton. Wie kann die Mutter einer neun Monate alten Tochter nur, scheinen sich viele ihrer Follower daraufhin zu fragen.