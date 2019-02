Fans rätseln Wer kümmert sich nun um Karl Lagerfelds Katze Choupette?

"Ruhe in Frieden Daddy Karl Lagerfeld"

Der neue Eintrag auf der Website trägt die Überschrift "Ruhe in Frieden Daddy Karl Lagerfeld". Die Worte unter dem Foto, auf dem Choupette auf den Schultern von Karl Lagerfeld sitzt, richten sich an "Daddys Fans, Follower und die Mode-Leute". Es heißt: "Er wird für immer in meinem nun gebrochenen Herzen und den Herzen aller seiner Anhänger auf der ganzen Welt weiterleben." Karl Lagerfeld sitze nun "neben Mommy Coco Chanel im Himmel", teilt sein "größter Fan" mit. Wer sich nun um Choupette kümmern wird, geht aus dem Eintrag nicht hervor.