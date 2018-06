Fans müssen woanders trauern George Michaels Mahnmal wird entfernt

Auch im ländlichen Goring on Thames hatte George Michael ein Anwesen - dort war nach seinem Tod ebenfalls eine Gedenkstätte entstanden, die nun abgebaut wurde. "Wir sind gerührt von all euren Andenken, die George feiern und an ihn erinnern und uns zeigen, wie sehr er vermisst und geliebt wird. Trotzdem denken wir, dass wir nicht weiter von unseren Nachbarn in Highgate und Goring erwarten können, die Denkmäler als Normalität zu betrachten", schreibt die Familie in Dankbarkeit und aus Respekt vor den Anwohnern.