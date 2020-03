Fans müssen weiter warten "Friends"-Reunion wird verschoben

Nun also auch "Friends": Das Reunion-Special zur einstigen US-Erfolgsserie (1994-2004) wird von HBO Max verschoben. Wie "The Hollywood Reporter" meldet, hätten die Dreharbeiten am kommenden Montag und Dienstag auf der Bühne 24 des Warner Bros. Studiogeländes in Burbank stattfinden sollen. Dort war auch die Originalserie gedreht worden. Wegen der Coronavirus-Pandemie werde sich die Produktion bis mindestens Mai verzögern, heißt es weiter. Ein konkreter Termin für die Dreharbeiten sei aufgrund der unklaren Lage nicht festgelegt worden.