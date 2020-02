Fans machen ihrem Ärger Luft "Alle gegen Einen": Das sagt ProSieben zur App-Panne

ProSieben entschuldigt sich und gibt Versprechen ab

ProSieben versuchte die Fans während der Sendung zu beschwichtigen und sie über den aktuellen Stand der App-Leistung zu informieren. Am Sonntagvormittag entschuldigte sich dann der Sender bei den Zuschauern: "Gratulation an Schätzmeisterin Sofia zu 34.000 Euro. Bis zur nächsten Ausgabe am Samstag schließen wir uns im Keller ein und checken die App. Sorry nochmal." Zudem gab der Sender ein Versprechen ab: "Unsere Zuschauer haben recht: Eine App muss funktionieren. Und das hat sie in der ersten Staffel ohne Probleme. Und wird sie nächsten Samstag auch."