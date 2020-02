Fans hoffen auf mehr Eine zweite Staffel "Watchmen"? Das sagt Serien-Star Regina King

Mit der Serie "Watchmen" ist HBO und Serienschöpfer Damon Lindelof (46) ein vielbeachtetes Meisterwerk gelungen. Eines, das in den Augen der Fans weit mehr als nur die neun Folgen der ersten Staffel verdient hätte. Am Erfolg scheitert es bezüglich einer zweiten Staffel nicht, vielmehr ziert sich Lindelof noch, die in sich geschlossene Handlung unnötig aufzublasen, die er mit Staffel eins erzählte. Hauptdarstellerin Regina King hat sich nun im Interview mit der US-amerikanischen Branchenseite "The Hollywood Reporter" ebenfalls zur Chance auf weitere "Watchmen"-Folgen geäußert.