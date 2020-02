Fans entsetzt Der größte Oscar-Aufreger: Luke Perry fehlte im Nachruf-Video

"Das ist respektlos"

Allen voran wurde das Fehlen von "Riverdale"-Star Luke Perry (1966-2019) bemängelt. Perry wurde zwar in den 90er Jahren durch die Kultserie "Beverly Hills, 90210" bekannt und drehte nur vereinzelt Filme. Doch er hatte seinen letzten Kino-Auftritt in "Once Upon a Time... in Hollywood" von Quentin Tarantino (56). Der Streifen war 2020 insgesamt zehn Mal nominiert, auch in der Königskategorie "Bester Film", und sackte zwei Goldjungen ein. Etliche Twitter-User bezeichneten Perrys Abwesenheit im "In Memoriam"-Segment als "respektlos".