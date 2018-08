"Zurück zu den Wurzeln. Bastian Schweinsteiger spielte 17 Jahre für den FC Bayern und verbrachte somit den Großteil seiner Karriere an der Säbener Straße. Am 26. August wird er dorthin zurückkehren", verkünden die Bayern auf ihrer Homepage. Das Training ist für 17 Uhr angesetzt und findet im Rahmen des Abschiedsspiels von Schweinsteiger am Dienstag (20:30 Uhr im AZ-Liveticker) in der Allianz Arena statt. Bei diesem wird Schweinsteiger je eine Halbzeit für den FC Bayern und eine für Chicago Fire bestreiten.