München - Die Fanorganisation Pro1860 wird in zwei Wochen eine Mitgliederversammlung abhalten, auf der unter anderem ein neuer Vorstand gewählt werden soll. Wie die Verantwortlichen mitteilen, wird die Veranstaltung am 28. Januar, also zwei Tage nach dem ersten Spiel nach der Winterpause gegen Eintracht Braunschweig, um 19 Uhr im Gasthaus Gartenstadt stattfinden. Teilnehmen dürfen alle Löwenfans, zur Abstimmung berechtigt sind lediglich Mitglieder von Pro1860.