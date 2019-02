Gebhart hatte zwischen Sommer 2004 und Anfang 2009 sowie in der vergangenen Saison für die Sechzger gespielt. Nach dem Doppel-Abstieg war der Allgäuer im Sommer 2017 an die Grünwalder Straße zurückgekehrt. Sein Vertrag in Giesing war nach der Saison jedoch nicht verlängert worden, weil der Memminger nach starkem Start monatelang (Muskelbündelriss, Achillessehnenanrisse) ausgefallen war. Seither war der Mittelfeldstratege ohne Vertrag.