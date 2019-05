ARGE-Erklärung zur Unterstützung des TSV 1860

In einer Erklärung hat der Zusammenschluss aufgrund Sechzigs finanzieller Nöte nun für einen Schulterschluss der Gesellschafter und die Unterstützung der Junglöwen geworben. "Die ARGE hat sich nach Aussprache mit den Regionsbeauftragten in Olching darauf verständigt, speziell die in der KGaA angegliederten Mannschaften zu unterstützen, um für den Profifußball die bestmöglichen Rahmenbedingungen für sportlichen Erfolg zu schaffen."