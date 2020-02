Die ARGE stand in der Vergangenheit immer wieder aufgrund ihrer Einmischung in die Vereinspolitik in der Kritik, viele Fans wünschen sich eine Modernisierung des Fanklubdachverbands. Diesem möchte Dernitzky Rechnung tragen, wie er bei der Verkündung seiner Kandidatur erklärte. "Natürlich wird es immer unterschiedliche Meinungen im Hinblick auf die klubpolitische Ausrichtung geben. In Sachen Fanclubbetreuung sollten sich die Verantwortlichen jedoch aus diesem Themenbereich heraushalten", erklärte Dernitzky im Januar.