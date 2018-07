"Fand ihn nicht lustig" Nach Geschmacklos-Witz über Manchester: Jetzt spricht Ariana Grande

"Das hat mich schwer belastet"

Ein Fan fragte via Twitter, warum Grande die Verlobung nicht gelöst habe, nachdem sie von der Aussage erfahren hatte. "Das war wirklich hart und hat mich schwer belastet", antwortete die 24-Jährige, erklärte dann aber auch: "Er bedient sich der Comedy, damit sich Menschen besser fühlen, egal wie beschissen die Dinge in der Welt laufen. Wir alle gehen mit Traumata anders um". Die Aussage sei Monate her und niemals bösartig gemeint gewesen, sondern lediglich unglücklich gewählt. Zugleich betonte sie jedoch auch, dass sie den Scherz nicht lustig finde.