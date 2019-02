Fan-Treffen in Hamburg "Der Bachelor": Andrej und Jennifer meistern ihren ersten Aufritt

Am Mittwoch stand die Entscheidung endlich offiziell fest: Bachelor Andrej Mangold (32) hat sich für Kandidatin Jennifer Lange (25) entschieden. Im großen Finale am Mittwochabend bestätigten die beiden, dass sie auch nach Drehschluss immer noch ein Paar seien. Nach zahlreichen Interviews und Terminen am Donnerstag stand auch das erste große Treffen mit den Fans an. In der Europa-Passage Hamburg präsentierte sich das "Bachelor"-Paar 2019 bei der Autogramm-Stunde verliebt der wartenden Menschenmenge.