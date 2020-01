Fan-Moment in der "Ellen"-Show Selena Gomez schwärmt von Jennifer Aniston

Selena Gomez (27, "Lose You To Love Me") ist ein echter Star - und hatte trotzdem einen kleinen Fan-Moment. In der "The Ellen DeGeneres"-Show sprang Jennifer Aniston (50, "Trennung mit Hindernissen") für die Showmasterin Ellen DeGeneres (61) ein - deshalb hat sie das Interview mit Gomez kurzerhand geführt. Gomez war die Nervosität deutlich anzusehen und schnell zeigte sich auch, warum die Sängerin so hibbelig war.