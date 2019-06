München - Nach dem Urlaub in Griechenland steht für Christian Köppel ein Umzug an: Der Abwehrspieler wechselt vom TSV 1860 zum FC Schweinfurt 05. Damit geht es für den bisherigen Fan-Liebling der Löwen "zurück" in die Regionalliga Bayern. Am Dienstag hat Schweinfurt die Verpflichtung offiziell gemacht.