Fan-Andrang in der "Mall of Berlin" Dschungelcamp-Star Felix van Deventer nimmt sich Zeit für seine Fans

Seit seinem zweiten Platz im Dschungelcamp kommt "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler Felix van Deventer (22) nur noch selten zum Durchatmen. Täglich trudeln neue Anfragen für den 22-Jährigen ein. "Ich versuche aber nur die Anfragen auszuwählen, die mir auch Spaß machen", erklärt er am Sonntag in Berlin. Der Serienstar war mit vielen weiteren Promis wie Giovanni (41) und Jana Ina Zarrella (42) oder Thore Schölermann (34) am verkaufsoffenen Sonntag in Berlins größtem Shoppingcenter "Mall of Berlin" zu Gast.