"Families Belong Together"-Protestmarsch Chrissy Teigen demonstriert mit Baby gegen Donald Trump

Viele Stars schließen sich dem Protest an

Auch Teigens Mann, der Sänger John Legend (39, "All Of Me"), nahm an der Demonstration teil. Er gab sogar zum ersten Mal seinen neuen Song "Preach" am Klavier zum Besten. Man müsse auf die Straße gehen und etwas dagegen tun, so Legend. Neben ihm und Teigen nahmen auch viele weitere Promis an den Protestmärschen teil, die überall in den USA organisiert wurden. Darunter waren Sängerin Alicia Keys (37) in der US-Hauptstadt Washington, D.C. oder Comedian Amy Schumer (37) in New York.