Familienzuwachs bei dem Sänger Kind Nummer vier: Ricky Martin wird wieder Vater

Beim Human Rights Campaign National Dinner erhielt der Popsänger und Schauspieler eine Auszeichnung für sein soziales Engagement. In seiner Rede bedankte sich Ricky Martin bei seiner Familie: "Mein Mann Jwan, ich liebe dich, meine schönen Zwillinge Valentino und Matteo - sie sind auch hier - ich liebe euch von ganzem Herzen, ihr seid meine Stärke, ihr inspiriert mich jeden Tag, ihr motiviert mich, das weiterzumachen, was ich tue und ihr seid großartige Kinder. Ihr seid unglaublich. Ich liebe euch." Seine acht Monate alte Tochter Lucia, die nicht mit auf der Veranstaltung war, nannte er zudem das "Licht meines Lebens".