Der Enkel der britischen Königin und seine Ehefrau (seit Mai 2018) geben in der Doku ungewöhnliche Einblicke in ihr Leben als Ehepaar und junge Eltern - seit Mai 2019 gibt es den kleinen Archie in ihrem Leben. Ungewöhnlich offen sprechen sie mit dem TV-Reporter Tom Bradby (52) aber auch über ihre Schwierigkeiten mit der britischen Boulevardpresse. Damit brachen sie mit der Tradition, denn bislang hielten sich die meisten Mitglieder des britischen Königshauses an die Regel "Never complain, never explain" ("Nie beschweren, nie erklären").